عقب التتويج بالكأس.. البدري يعلن بديل حجازي

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أنه اقترب من توفير بديل أحمد حجازي ، خلال الفترة المقبلة.

أحمد حجازي ن مدافع الفريق، قد رحا عن الأهلي متجها إلي نادي ويست بروميتش الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ، مقابل مليون جنيه إسترليني مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

وعلمت أخبار الأهلي ، أن مسئولو النادي الأهلي، قد اقتربوا من انهاء التعاقد مع محمود علاء ، مدافع فريق سموحة، ولم يتبقي سوي رتوش صغيرة لإنهائها والإعلان الرسمي.

وقال البدري خلال تصريحات صحفية، إن الفريق أغلق صفحة التتويج بلقب كأس مصر، ويركز حالياً فيما هو أهم مباراتي الترجي التونسي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم كأس السوبر المصري.