علق الإعلامي عمرو أديب على الفوز القاتل الذي حققه الأهلي على النادي المصري في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو جمال في الدقيقة 117 وعزز الفوز أحمد فتحي بالدقيقة 120 من عمر المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ليتوج ببطولة كأس مصر، التي غابت عن خزائنه لمدة 10 أعوام.

وكتب أديب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هو فيه حاجه كده أنا شفت صدفه الدقيقة الاخيرة الاخيرة دي ييجي ميت مره وكنت متاكد كمان انها حتحصل حاجه تنقط ومش زعلان ..أتعودت مبروك للاهلى”.

وأضاف:” هو فيه حاجه كده هو فيه حاجه كده هو فيه حاجه كده هكذا تمتمت بعد مباراه الأهلي والمصري نادي حظ غريب”.

ونجح الأهلي في استعادة اللقب لخزائنه، ليرفع رصيده إلى 36 لقب في تاريخ بطولاته بهذا اللقب.

وحقق الأهلي لقب غاب عن القلعة الحمراء لمدة 10 سنوات، حيث كان التتويج الأخير بالبطولة في نسخة 2007 على حساب الزمالك في عهد مانويل جوزيه.

و فاز الأهلي باللقب بعد غياب 10 أعوام خلال النهائي الرابع، بعدما تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر 3 مرات، خسرهم جميعا أمام حرس الحدود، والزمالك مرتين.

ويعد لقب كأس مصر لموسم 2016/2017 هو الأول في تاريخ حسام البدري كمدير فني للنادي الأهلي، حيث فشل خلال ولايتين سابقتين .