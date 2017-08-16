متعب يودع غالي: مكنش ينفع تمشي وايدك فاضية

ودع عماد متعب مهاجم الأهلي زميله وصديقه حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل رحيله إلى النصر السعودي.

ونشر متعب صورة له مع غالي أثناء رفع الكأس معلقا “مكنش ينفع تمشي وايدك فاضية”.

وعلق غالي أنه سعيد بتتويجه بكأس مصر، أخر بطوله له مع الفريق.

وأضاف غالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” المذاع عبر فضائية صدي البلد ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ” تتويجي بلقب كأس مصر هو خر ختام لي مع الأهلي، قبل رحيلي ،مشيراً إلي أننا حصلنا على البطولة بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات”.

وتابع قائد الأهلي، ” كنت أتمني المشاركة فى المباراة وتوديع الجماهير داخل أرضية الملعب، ليس من على دكلة الأحتياطي، بالطبع حزين لرحيلي عن الأهلي”.

وأردف حسام غالي، ” بالرغم من عدم مشاركتي إلا أنني كنت واثق في قدرات اللاعبين، وواثق في الفوز وتسجيل هدف في أخر اللحظات ليس بجديد عن القلعة الحمراء”.

وأشار إلي أن ، ” عمرو جمال ترك ذكرى رائعة قبل السفر لجنوب أفريقيا، وترك بصمة جيدة لدي جماهير النادي التي لاطالما كانت تهاجمه بسبب تراجع مستواه”.