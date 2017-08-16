عبد الحفيظ: من حق كل مشجع أهلاوي أن يفتخر بناديه - اخبار الاهلي

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي ملعب برج العرب.

وصرح عبد الحفيظ عقب المباراة :”من حق كل مشجع أهلاوي أن يفتخر بناديه وبلاعبيه وبشخصياتهم القوية في الملعب، مضيفا “على كل أهلاوي أن يفرح من قلبه”.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الفريق يسعى للحفاظ على الثنائية التي حققها الموسم الحالي وتحويلها لثلاثية بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

ويواجه المارد الأحمر الترجي التونسي في دور الثمانية بالأبطال.

ودخل المصري تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح ، كريم العراقي ، محمد حمدي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، محمد الشامي.

خط الهجوم: أحمد جمعة، عبد الله جمعة، حمادة ناصر

وعلى الجانب الآخر اختار حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي