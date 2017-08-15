رسالة غريبة من صالح جمعة لأخيه بعد نهائي الكأس

عبر صالح جمعة لاعب النادي الاهلي عن سعادته بعد اللقاء، وصرح اللاعب عقب اللقاء عبر قناة دي ام سي “أنت بتلعب للأهلي يعني أخوك على جنب”.

وأكد اللاعب أنه لم يكن يهتم لوجود أخيه في النادي المنافس، حيث كان اللاعب يبذل أقصى جهده من أجل إحراز النادي الأهلي للقب.

استطاع النادي الأهلي الفوز ببطولة كأس مصر الغائة عن خزائن الفريق منذ 10 سنوات، وتمكن الفريق من تحقيق البطولة بعد الفوز على النادي المصري البورسعيدي في المباراة النهائية بهدفين لهدف، وامتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبالرغم من تقدم المصري بهدف عبد الله بيكا حتى قبل نهاية الوقت الإضافي ب4 دقائق فقط، إلا أن النادي الأهلي تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 117 عن طريق مهاجم الفريق عمرو جمال، بينما تمكن أحمد فتحي من إدراك هدف الفوز في الدقيقة 120.

وكان صالح جمعة قد حل بديلًا لوليد سليمان في الشوط الثاني من اللقاء الذي توج فيه الأهلي ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ 10 سنوات.