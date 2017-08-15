البدري: حققنا انجازا في ظروف صعبة.. وأشكر حسام حسن

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على المصري، والفوز بلقب كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو جمال في الدقيقة 117 وعزز الفوز أحمد فتحي بالدقيقة 120 من عمر المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ليتوج ببطولة كأس مصر، التي غابت عن خزائنه لمدة 10 أعوام.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس مصر بعد غياب 10 أعوام، ليعود الأهلي أيضا لتحقيق الثنائية التي فقهدها منذ عام 2007.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إنه يشكر جميع اللاعبين على الفوز الصعب أمام خصم قوي بحجم المصري.

وأضاف:” أشكر جميع اللاعبين على الفوز بالبطولة، لقدحققنا إنجازا في ظروف صعبة”.

وأوضح أن التوفيق حالف الأهلي في هذه البطولة، مؤكدا على لابد ألا نتجاهل ما بذل من مجهود وتنظيم من أجل تحقيق الانتصار

وأشاد البدري بالفريق المنافس رغم خسارته للكأس، مؤكدا ان حسام حسن كون فريق مميز، وقادر على المنافسة أمام أي فريق.

وتابع:” احيي حسام حسن على مجهوده الرائع مع المصري، وما قدمه من أجل تطوير أداء الفريق البورسعيدي.