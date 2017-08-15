حلبية: جمهور المصري والأهلي لم يكن لهما دخل في أحداث مجزرة بورسعيد

أكد سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي أن جمهور المصري والأهلي لم يكن لهما دخل في أحداث مجزرة بورسعيد.

وصرح حلبية عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس مصر قائلا “الأهلي نادي عظيم، مضيفا “أتمنى عودة العلاقة المميزة بين الجماهير”.

ودخل المصري تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح ، كريم العراقي ، محمد حمدي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، محمد الشامي.

خط الهجوم: أحمد جمعة، عبد الله جمعة، حمادة ناصر

وعلى الجانب الآخر اختار حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي

وتقدم المصري بالهدف الأول خلال الشوط الأول من الوقت الإضافي عن طريق عبد الله بيكا، وحافظ الفريق البورسعيدي على تقدمه حتى نزول المهاجم عمرو جمال.

ومع نزول عمرو جمال زاد ضغط الأهلي، وتمكن الفريق الأحمر من ترجمة سيطرته لهدف قبل صافرة النهاية.

وتمكن أحمد فتحي من حسم المباراة لصالحه بتسجيل أحمد فتحي لهدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.