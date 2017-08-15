أكد حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سعيد بتتويجه بكأس مصر، أخر بطوله له مع الفريق.

وأضاف غالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” المذاع عبر فضائية صدي البلد ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ” تتويجي بلقب كأس مصر هو خر ختام لي مع الأهلي، قبل رحيلي ،مشيراً إلي أننا حصلنا على البطولة بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات”.