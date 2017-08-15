تقرير- اخرهم المصري البورسعيدي .. 5 ضحايا للأهلي في النهائيات

حافظ الأهلي طوال تاريخه، على ترسيخ مبدأ عدم الاستسلام واللعب حتى صافرة النهاية، تلك الميزة التي يغرسها الأهلي في لاعبيه عبر العصور، منحته العديد من الألقاب، لتجعله متفوقا على العديد من الأندية داخل مصر وخارجها.

وحقق الأهلي العديد من البطولات في الدقائق الأخيرة، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة، ولعل آخرهم التتويج بالكأس على حساب المصري البورسعيدي، بعدما حول تأخره بهدف لفوز مثير في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبفوز الأهلي على المصري، أعاد لخزائنه لقب الكأس بعد غياب دام لـ 10 مواسم ، فشل خلالها عدة مرات رغم وصوله للنهائي في أكثر من مرة.

ونرصد في هذا التقرير البطولات التي حسمها الأهلي في الدقائق الأخيرة:

الصفاقسي 2006

حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل.

وقتها كان الفوز هي الحل الذي يمنح الأهلي اللقب، وكانت الأمور تتجه صوب الصفاقسي، لكن محمد أبو تريكة كان له رأي مخالف، ومع اللحظات الأخيرة ، وفي الدقيقة 91 سجل «أبو تريكة» هدف الفوز معلنا أن البطولة للأهلي.

السوبر أمام إنبي

في نفس العام الذي حقق فيه الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، حقق لقب السوبر المصري على حساب إنبي بنتيجة هدف دون رد.

وجاء تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر، بعدما سجل محمد أبو تريكة هدفا في الوقت بدل الضائع، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الكأس على حساب الزمالك

شهد عام 2007 مباراة القطبين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، وكادت المباراة تنتهي بفوز الزمالك لمباراة النهائي بنتيجة 2/1.

وتمكن الأهلي من حسم الموقعة لصالحه قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة.

وسجل أبو تريكة هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، واضطر الحكم إلى احتساب أشواط إضافية انتهت بفوز الأهلي بنتجيه 4/3، وذهب الكأس إلى الجزيرة في اللحظة الأخيرة.

الكونفدرالية

حقق الأهلي لقب الكونفدرالية عام 2015، بعدما كان قد خسر ماراة الذهاب بنتيجة 2/1 أمام فريق سيوي سبورت الإيفواري، ما وضعه في موقف محرج قد يدفع ثمنه خسارة بطولة كاملة بعد تاهله للنهائي.

وكعادة الأهلي فهو احتكر حسم الدقائق الأخيرة لصاله، ليحرز عماد متعب هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

المصري البورسعيدي

أخرهم فريق المصري، والذي كان قريبا من العودة لبورسعيد حاملا الكأس، لكن الأهلي كان له رأيا آخر، ليقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة ويحول تأخره لفوز مثير للقلعة الحمراء.

وكان الأهلي متأخرا بهدف قبل أن يعادل المهاجم عمرو جمال النتيجة للفريق الأحمر، وقبل صافرة الحكم سجل أحمد فتحي هدف الفوز لكتيبة حسام البدري.