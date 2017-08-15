رئيس الأهلي: سعيد بالفوز وأتمني أن أرى جمهور الناديين في السوبر

أعرب المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على المصري البورسعيدي، والتتويج بالقب كأس مصر.

وقال طاهر خلال تصريحات تليفزيونية، “جمهور المصري عظيم وجمهور الأهلي كبير ، وماحدث بينهم جديد علينا ، وتاريخ الجمهورين معروف”.

وأضاف رئيس النادي الأهلي، ” العلاقة بين الجمهورين سوف تعود أوقي مما كانت عليه، وسنري قريباً جمهور الأهلي والمصري معاً بجوار بعضهم البعض، في مباراة السوبر المصري”.

وتابع محمود طاهر، ” حسام البدري أنا مراهن عليه، وكنت واثق من التتويج بالثنائية، اللاعبين لم يبخلوا على الكيان بشئ وهي دي روح الفانلة الحمراء”.

وأختتم قائلًا، ” حسام حسن مدير فني جيد ونشيط، وكان ند لنا على ما أعتقد، أتوقع أن تكون مباراة السوبر أكثر صعوبة من هذه المباراة”

وحقق الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو جمال في الدقيقة 117 وعزز الفوز أحمد فتحي بالدقيقة 120 من عمر المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ليتوج ببطولة كأس مصر، التي غابت عن خزائنه لمدة 10 أعوام.