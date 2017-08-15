حرص عدد من لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي، بعد التغلب علبه بهدفين مقابل هدف.

وفاز الأهلي على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو جمال في الدقيقة 117 وعزز الفوز أحمد فتحي بالدقيقة 120 من عمر المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

ومن المقرر أن يرحل حسام غالي، إلي السعودية عقب المباراة، تمهيداً للانضمام إلي نادي النصر السعودي، بعد توقيعه على عقود انضمامه رسمياً لمدة موسم واحد، مقابل 850 دولار.