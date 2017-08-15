5 أرقام زينت فوز الأهلي بكأس مصر بعد غياب 10 أعوام

حقق الأهلي لقب كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب برج العرب.

ونجح الأهلي في تحقيق البطولة الثانية له هذا الموسم، بعدما حسم الدوري قبل أسابيع على حساب المقاصة والزمالك.-

ونرصد في هذا التقرير 5 مكاسب حققها الأهلي بفوزه بلقب الكأس على حساب المصري.

– نجح الأهلي في استعادة اللقب لخزائنه، ليرفع رصيده إلى 36 لقب في تاريخ بطولاته بهذا اللقب.

– حقق الأهلي لقب غاب عن القلعة الحمراء لمدة 10 سنوات، حيث كان التتويج الأخير بالبطولة في نسخة 2007 على حساب الزمالك في عهد مانويل جوزيه.

– فاز الأهلي باللقب بعد غياب 10 أعوام خلال النهائي الرابع، بعدما تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر 3 مرات، خسرهم جميعا أمام حرس الحدود، والزمالك مرتين.

– تمكن الأهلي من تحقيق الثنائية بعد غياب دام 10 أعوام.

– يعد لقب كأس مصر لموسم 2016/2017 هو الأول في تاريخ حسام البدري كمدير فني للنادي الأهلي، حيث فشل خلال ولايتين سابقتين .