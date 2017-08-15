الأهلي يفك العقدة ويحقق كأس مصر بعد غياب 10 أعوام على حساب المصري

حقق الأهلي لقب كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب برج العرب.

ونجح الأهلي في تحقيق البطولة الثانية له هذا الموسم، بعدما حسم الدوري قبل أسابيع على حساب المقاصة والزمالك.-

ودخل المصري تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح ، كريم العراقي ، محمد حمدي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، محمد الشامي.

خط الهجوم: أحمد جمعة، عبد الله جمعة، حمادة ناصر

وعلى الجانب الآخر اختار حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي

وفشل الفريقين طوال الوقت الأصلي من المباراة ، رغم المحاولات المستمرة من الأهلي على مرمى المصري للتسجيل، ليلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

وتقدم المصري بالهدف الأول خلال الشوط الأول من الوقت الإضافي عن طريق عبد الله بيكا، وحافظ الفريق البورسعيدي على تقدمه حتى نزول المهاجم عمرو جمال.

ومع نزول عمرو جمال زاد ضغط الأهلي، وتمكن الفريق الأحمر من ترجمة سيطرته لهدف قبل صافرة النهاية.

وتمكن أحمد فتحي من حسم المباراة لصالحه بتسجيل أحمد فتحي لهدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.