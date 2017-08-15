فتحي يسجل في خسارة التعاون.. وشباك الحضري تستقبل رباعية

شارك الثنائي المصري مصطفى فتحي وعصام الحضري، لاعبا التعاون السعودي، في خسارة فريقهما أمام الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.

واستقبلت شباك الحضري أربعة أهداف، أول ثلاثة منهم جاءوا في أقل من نصف ساعة بالشوط الأول، عن طريق عمر خربين بالدقيقة 14 ومحمد البريك 21 وكارلوس إدواردو 38.

وواصل مصطفى فتحي،لاعب التعاون السعودي، تألقه مع فريقه الجديد، وسجل هدفا خلال مشاركته في شباك الهلال.

وجاء هدف فتحي في شباك الهلال، ليعادل النتيجة لفريقه، والذي كان متأخرا بهدفين من تسجيل عمر خربين ومحمد البريك.

وسجل الحاجي كمارا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 26، قبل أن يعادل الوافد الجديد للتعاون بهدف في الدقيقة 35، بعدما استغل تمريرة بينية لينطلق نحو منطقة الجزاء ويتوغل، قبل أن يسددها بقدمه اليسرى لتسكن الشباك.

ولكن فرحة التعاون بهدف مصطفى فتحي لم تدم طويلا، حتى تمكن من تسجيل كارلوس إدواردو من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 38.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لمصطفى فتحي، بعدما نجح في قص شريط أهدافه قبل أيام في مرمى فريق الفتح باللقاء الذى يجمع الفريقين فى افتتاح مباريات الجولة الأولى.

وإنتهى الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الهلال، قبل أن يتعادل الشمري للتعاون في الدقيقة 46.

وحسم الهلال المباراة لصالحه، بعدما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 56، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

يذكر أن فتحى قد انتقل خلال الميركاتو الصيفى الحالى من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى الفريق السعودى.