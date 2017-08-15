الوقت الإضافي الفيصل لتحديد بطل كأس مصر

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار نهائي كأس مصر.

بدأ الأهلي بداية قوية واستطاع أن يهدد مرمي المثري في أكثر من مناسبة، وكن بدون جدوي أو أي خطورة، ربما تكوت أخطر فرصة للأهعلي التي أهدرها النيجيري جونيور أجايي ، عندما أنقر بالمرمي ولكن لم يحسن ختامها، وعلى الجانب الآخر لم يستطيع لاعبي المصري البورسعيدي أختراق دفاعات الأهلي وفشلوا في تشكيل أي خطور على مرمي شريف إكرامي ، لُينهي حكم المباراة النرويجي سيمينوي ، أحداث الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي بدون أهدف، ليلجأ الفريقين إلي الوقت الإضافي من أجل تحديد بطل كأس مصر.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلي نهائي كأس مصر، بعدما فاز على سموحة برباعية نظيف، بينما تأهل المصري بعدما فاز على نظيره الزمالك بهدفين دون رد.

ويسعي الأهلي للتويج بلقب كأس مصر الذي غاب عن خزائن النادي منذ 2007 أي مايقرب من 10 سنوات.