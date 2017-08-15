دكة بدلاء الأهلي.. كلمة السر في حسم نهائي الكأس

تمثل دكة بدلاء الأهلي الفارق في مباريات الفريق الأخيرة، وينتظر الجمهور أن يستمر ذلك الليلة أمام المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر.

حيث جاءت دكة بدلاء الفريق للمباراة لتضم أسماء كبيرة وهي “أحمد عادل عبد المنعم – أحمد حمودي – عمرو جمال – عماد متعب – حسام غالي – صالح جمعة – محمد هاني”.

وبعيدا عن عادل عبد المنعم ومحمد هاني، يشكل كل من غالي وصالح جمعة وحمودي بجانب خبرة متعب الفارق وقوة ضاربة في حال فشل لاعبو التشكيل الأساسي في حسم االلقاء سيكون لهم دور هام الليلة.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

حط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي

مشوار الأهلي في كأس مصر

يذكر أن الأهلي خاض أربع مباريات قبل الوصول إلى نهائي كأس مصر، كانت الأولى أمام الألومنيوم في دور الـ32، وانتهت بستة أهداف مقابل لا شئ لصالح رفاق حسام البدري، بينما كانت الثانية أمام الداخلية في دور الـ16، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي دور ربع النهائي، واجه الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، وتفوق عليه برباعية مقابل هدف وحيد، قبل أن يصعق شباك سموحة برباعية مثلها دون رد.