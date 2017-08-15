صلاح أساسياً مع ليفربول أمام هوفنهايم

أعلن يورجن كلوب،المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لمواجهة هوفنهايم، المقرر لها في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، ضمن المرحلة التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي:مينيوليه

في خط الدفاع: أليكساندر-آرنولد، ماتيب، لوفرين

في خط الوسط:مورينو، هندرسون، فينالدوم، تشان، ماني

في الهجوم: صلاح وفيرمينو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من كاريوس، كلافان، غوميز، ميلنر، غرويتش، سولانكي وأوريغي.

وظهر محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة الأولي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونجح في تسجيل أولي أهدافه بقميص الريدز ، وصنع الآخر وحصل على إشادة من الجميع بعد الظهور الأول له مع ليفربول.

وانضم محمد صلاح إلي صفوف ليفربول الإنجليزي، قادماً من ناي روما الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 42 مليون دولار في صفقة هي الأغلي في تاريخ النادي الإنجليزي.