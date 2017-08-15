تشكيل المصري- حسام حسن يدفع بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي مساء اليوم الثلاثاء نظيره المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر، بعد تأهله للمباراة النهائية على حساب سموحة، بينما عبر الفريق البورسعيدي إلى المباراة النهائية بتخطي عقبة الزمالك.

واختار حسن تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح ، كريم العراقي ، محمد حمدي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، محمد الشامي.

خط الهجوم: أحمد جمعة، عبد الله جمعة، حمادة ناصر

وعلى الجانب الآخر اختار حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

حط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي

يذكر أن الأهلي خاض أربع مباريات قبل الوصول إلى نهائي كأس مصر، كانت الأولى أمام الألومنيوم في دور الـ32، وانتهت بستة أهداف مقابل لا شئ لصالح رفاق حسام البدري، بينما كانت الثانية أمام الداخلية في دور الـ16، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي دور ربع النهائي، واجه الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، وتفوق عليه برباعية مقابل هدف وحيد، قبل أن يصعق شباك سموحة برباعية مثلها دون رد.