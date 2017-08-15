رمضان صبحي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل نهائي الكأس

طالب الدولي المحترف رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، زملائه السابقين في الأهلي، تحقيق لقب كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي.

وكتب صبحي عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الكأس يا اهلي”.

ويواجه الأهلي مساء اليوم الثلاثاء نظيره المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر، بعد تأهل للمباراة النهائية على حساب سموحة، بينما عبر الفريق البورسعيدي إلى المباراة النهائية بتخطي عقبة الزمالك.

وأعلن حسام البدري المدير الفني، تشكيل الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر.

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

حط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي

يذكر أن الأهلي خاض أربع مباريات قبل الوصول إلى نهائي كأس مصر، كانت الأولى أمام الألومنيوم في دور الـ32، وانتهت بستة أهداف مقابل لا شئ لصالح رفاق حسام البدري، بينما كانت الثانية أمام الداخلية في دور الـ16، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي دور ربع النهائي، واجه الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، وتفوق عليه برباعية مقابل هدف وحيد، قبل أن يصعق شباك سموحة برباعية مثلها دون رد.