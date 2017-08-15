مفاجأة مدوية لأحمد ابو هشيمة و شقيقه رونالدو

صحيفة “كوريرو دا مانها” البرتغالية : رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب مع كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو

ويذكر انه فى لقاء عائلى رافق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة “حديد المصريين”، النجم العالمى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى وأسرته، فى قضاء عطلتهم الصيفية بشواطئ “فورمونتيرا – إبيزا” بإسبانيا.

واصطحب “الدون”، الذى فاز مع ريال مدريد بالدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا هذا العام، أسرته “ابنه وشقيقتيه ووالدته”، بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء بينهم صديقه “أنس”، حيث قضوا وقتا ممتعا فى الجزيرة، التى تتميز برياضة ركوب الأمواج، ورمالها البيضاء والناعمة، ومياهها ذات اللون الأزرق المائل للأخضر.

كانت عائلة النجم البرتغالى ومهاجم نادي ريال مدريد الإسبانى، قد زارت مصر مايو الماضى، للمشاركة فى افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مدينة شرم الشيخ.