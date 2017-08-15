أعلن حسام البدري المدير الفني، تشكيل الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر.

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المصري

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول

حط الوسط: حسام عاشور عمرو السولية عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان

خط الهجوم: جونيو أجاي

مشوار الأهلي في كأس مصر

يذكر أن الأهلي خاض أربع مباريات قبل الوصول إلى نهائي كأس مصر، كانت الأولى أمام الألومنيوم في دور الـ32، وانتهت بستة أهداف مقابل لا شئ لصالح رفاق حسام البدري، بينما كانت الثانية أمام الداخلية في دور الـ16، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي دور ربع النهائي، واجه الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، وتفوق عليه برباعية مقابل هدف وحيد، قبل أن يصعق شباك سموحة برباعية مثلها دون رد.

سجل الفريق الأحمر 16 هدفًا خلال الأربع مباريات، وسكنت شباكه هدفين فقط.

أما المصري، فقد استهل مشواره في البطولة بمواجهة غزل المحلة، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم مواجهة الإنتاج الحربي في دور الـ16، والفوز عليه بهدفين دون رد، تلاه الفوز على إنبي بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 1-1، قبل أن ينجح في الفوز على الزمالك خلال نصف نهائي البطولة بهدفين دون رد، ليتأهل لنهائي البطولة.

سجل المصري 8 أهداف خلال أربعة لقاءات، بينما سكنت شباكه هدفين فقط، ليتفوق الأهلي هجوميًا، ويتساوى الفريقين في عدد الأهداف التي دخلت مرماهم.