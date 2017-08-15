يلتقي فريقي الأهلي والمصري، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر.

حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء تحسبًا لوصول اللقاء إلى التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي.

وترصد أخبار الأهلي، من خلال مران الفريق الأحمر، خماسي اللاعبين المتوقع أن يسددوا الركلات الأولى، وهم: عبد الله السعيد، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، ومحمد نجيب، وعلي معلول.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

ومن المتوقع ان يبدأ حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي. الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، وليد سليمان. وفي الهجوم: جونيور أجايي.

ويأمل الفريق الأحمر في التتويج بكأس مصر، خاصة وأن البطولة غائبة عن القلعة الحمراء منذ عشرة أعوام، كما يسعى البدري للتتويج بالثنائية.

يذكر أن الأهلي فوز الانتهاء من مباراة اليوم، سيستعد للدخول في معسكر تحضيري للموسم الجديد.