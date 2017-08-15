نال الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، إشادة جيمي كارجر، لاعب فريق الريدز الأسبق، الذي أبدى إعجابه بإمكانيات الفرعون المصري، خاصة في أولى مبارياته الرسمية أمام واتفورد.

وشارك الدولي المصري في مباراة فريقه الإنجليزي أمام واتفورد، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3، تمكن صلاح من صناعة هدف عن طريق ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني عن طريق زميله فيرمينيو، قبل ان يسجل جناج منتخب مر الهدف الثالث.

وكلل كارجر المديح لصلاح في تصريحات نقلتها صحيفة اكسبريس، حيث قال، “صلاح مغرم بتسجيل الأهداف، فهو ليس جناح كلاسيكي، بل هو لاعب مميز قادر على تسجيل الأهداف”.

وأكد كارجر، “ليفربول أصبح الآن يمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تسجيل الأهداف”.

يذكر أن ليفربول، على موعد في التاسعة إلا الربع مساء اليوم مع هوفنهايم الألماني، في ذهاب التصفيات المؤهلة لدور المجموعاعت بدوري أبطال أوروبا.

ويذكر ان محمد صلاح اختيار من قبل نادي ليفربول انه رجل مباراة ليفربول وواتفورد