لازالت أصداء واقعة التحرش المتهم بها الدولي المصري عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني وفريق باوك اليوناني والمعار إلى صفوف فيرنسي البرتغالي، تلقي بظلاها على الساحة الكروية المصرية، خاصة بعدما أكدت بعض الصحفة البرتغالية حدوث الواقعة.

كانت صحيفة ريكورد البرتغالية، قد نقلت أنباء عن “تحرش” وردة بزوجتي زملاؤه في الفريق الجديد، الأمر الذي نفاه اللاعب جملة وتفصيلًا، كما خرج ممدوح عيد، وكيل أعمل نجم منتخب مصر، يؤكد عدم صحة تلك الأنباء، مشيرًا إلى أنه سيقاضى الصحفية.

وأكدت الصحيفة أن وقاعة التحرش تمت مرتين، الأولى كانت في فندق إقامة اللاعبين، أما الثانية فقد تمت على موقع التواصل الاجتماعي “كما هو مذكور في الصورة”، الأمر الذي أكده مصدر مسئول لأخبار الأهلي اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن اللاعب أرسل عدد من الرسائل لزوجة زميله عبر موقع “إنستجرام”، بالإضافة للتعليق على بعض الصور الخاصة بها، لتضطر الزوجة بإخبار زوجها لاعب فيرنسي، الذي توجه للشجار مع وردة في المران.

ويدرس فيرنسي البرتغالي، الاستغناء عن وردة، بعد عدة أيام من انضمامه لأسباب أخلاقية.

واضطر وردة، للخروج عن صمته، وكتب رسالة لمنتقديه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، ينفي فيها قيامه بالواقعة، قائلًا، “خلال الأيام القليلة الماضية، تعلمت أن هناك أشخاص لا يهمها إيذاء الاخرين، بالرغم من إني أحرص على التعامل مع الجميع باحترام “.

وأضاف وردة، “سأركز على حياتي المهنية وسأبذل قصارى جهدي لإثبات قدراتي”.

واختتم وردة قائلًا، “أتوجه بالإعتذار لكل مشجعيني، لتعرضهم لمضايقات بعد سماع تلك الأكاذيب والإدعاءات،وأشكرهم على دعمهم لي”.