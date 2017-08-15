يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة حاسمة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية، أمام المصري البورسعيدي، في نهائي كأس مصر.

واستعد الفريق الأحمر، لمباراة اليوم، بخوض معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية، وحرص حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق البورسعيدي لاستغلالها من أجل التضييق على اللاعبين وتحقيق الفوز.

قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المصري

كان البدري قد استعان بقائمة ضمت 23 لاعبًا هم، حراسة المرمي: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – محمد نجيب-أحمد فتحي-رامي ربيعة-باسم علي-محمد هاني-صبري رحيل. الوسط: عمرو السولية -حسام غالي-عبدالله السعيد-حسام عاشور-مؤمن زكريا-وليد سليمان-صالح جمعة-أحمد حمودي-ميدو جابر-أكرم توفيق. وفي الهجوم: عماد متعب- عمرو جمال- جونيور اجايي .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ البدري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، وليد سليمان.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.