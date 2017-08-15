يستضيف ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة نهائي كأس مصر، التي تجمع بين فريقي الأهلي والمصري.

ويسعى الفريق الأحمر، لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حصد الثنائية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، خاصة وأن البطولة غائبة عن القلعة الحمراء منذ 10 سنوات.

حسام البدري، المدير الفني للأهلي، حرص على إقامة معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية، استعدادًا للمواجهة الحاسمة، بالإضافة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق البورسعيدي، بالإضافة إلى وضع الخطة والتشكيل الرسمي.

البدري، حرص على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء، تحسبًا لانتهاء المباراة بالتعادل سواء الايجابي أو السلبي.

على الجانب الاخر، دخل الفريق البورسعيدي معسكرًا مغلقًا في الاسكندرية، وحرص العميد حسام حسن المدير الفني للفريق على خوض تدريبات على الرمال، كما خصص فقرة للتدريب على ركبلات الجزاء، قبل أن يقرر منح لاعبيه راحة سلبية عقب مران أمس، خوفًا من الإجهاد.