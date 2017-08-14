إبراهيم حسن يرد على طلب الأهلي الغريب قبل نهائي الكأس

علق إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري على طلب الأهلي لإجراء كشف منشطات على لاعبي الفريق البورسعيدي خلال نهائي الكأس غد الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.

ووصف حسن طلب الأهلي بالغريب، مؤكدا “جاهزون لإجراء كشف منشطات على كل اللاعبين”

من ناحية أخرى وصف سمير حلبية، رئيس النادي المصري مواجهة الأهلي في نهائي الكأس بأنها مباراة عادية مثلها مثل أي مباراة.

رئيس المصري يعلق على مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

وأشار خلال حديثه لبرنامج الحريف عبر قناة “دي ام سي” إلى أن محافظ بورسعيد أخبر اللاعبين بضرورة التحلي بالأخلاق والروح الرياضية أمام الأهلي في مباراة الغد.

وأعرب حلبية عن سعادته بالطموح الذي خلقه حسام حسن المدير الفني للفريق منذ قدومه، مصرحا “حسام حسن ضاعف من طموح جماهير وإدارة الفريق”.

وأكد حلبية أن الزمالك طلب رسميا ضم كابوريا ولكن المفاوضات متوقفة الآن بسبب رغبتهم في تقليل المقابل المادي مع التخلي عن بعض اللاعبين مثل محمود عبد الرازق شيكابالا معلقا “لكن هذا لن يحدث لأننا نحتاج للمال حاليا”.

من جانبه علق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على قرار تعيين حكم أجنبي لمباراة الأهلي والمصري ووصفه بالقرار الصائب