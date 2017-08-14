كريم حافظ: هدفي التأهل للدوري الممتاز الفرنسي

أعلن نادي لانس الفرنسي عودة الدولي المصري كريم حافظ بعد قرار تجديد إعارته من فريق ليرس البلجيكي بعد أن قضى الموسم الماضي في صفوف الفريق الفرنسي.

وتحدث اللاعب المصري عبر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي حول مفاوضات تجديد إعارته، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الناديين استغرقت بعض الوقت، معبرا عن سعادته بالعودة للفريق مرة أخرى.

كريم حافظ سعيد بالعودة للدوري الفرنسي

وقال “آمل أن نتأهل للدوري الممتاز الفرنسي”.

وأعرب اللاعب عن سعادته عندما وجد بعض زملائه السابقين في النادي مرة أخرى.

وكشف المحترف المصري أنه تلقى العديد من الرسائل من جماهير لانس عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تطالبه فيها بالعودة إلى الفريق مرة أخرى، الأمر الذي دفعه أكثر للترحيب بعودته من جديد.

أزمة في لانس قبل وصول اللاعب المصري

وشهدت انطلاقة لانس في الموسم الجديد خسارة أول ثلاث مباريات بالمسابقة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويبحث اللاعب عن المشاركة بشكل متميز لضمان اللعب في صفوف المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتو كوبر.