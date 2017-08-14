مران الأهلي الأخير.. ركلات ترجيحية تحسبا للمصري

يستعد حسام البدري المدير الفني للأهلي بقوة لمواجهة المصري البورسعيدي في نهائي الكأس المحلي غد الثلاثاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وخاض الفريق المران الأخير له في أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب بالاسكندرية، وتعمد البدري إخفاء ملامح التشكيل في المران قبل المواجهة الهامة.

وخاض حراس مرمى الفريق الثلاث شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي تدريبات قوية تحت قيادة طارق سليمان مدرب الحراس.

وخصص البدري فقرة تدريبية على ركلات الترجيح، وشارك جميع اللاعبين وحراس المرمى بها، تحسبا لظروف اللقاء واللجوء لركلات الجزاء الترجيحية في حال استمر التعادل بالمباراة حتى الأشواط الإضافية.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: علي معلول، صبري رحيل، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، حسام غالي، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، جونيور أجايي، صالح جمعة، أحمد حمودي، ميدو جابر، أكرم توفيق.

وفي الهجوم: عمرو جمال، عماد متعب.