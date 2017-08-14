بالصورة.. اختيار تريزيجيه ضمن الأفضل في الدوري التركي

جاء المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي ضمن أفضل تشكيل للجولة الأولى بمسابقة الدوري التركي.

وقامت شبكة ” Who Scored” الشهيرة باختيار اللاعب المصري بعد تألقه أمام فريق ألانيا سبور والمساهمة في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تريزيجيه نجم قاسم باشا في أول جولات الدوري التركي

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفين لفريقه لمنح فريقه الفوز الأول في مستهل مشواره بمسابقة الدوري التركي.

ويبحث الفرعون المصري عن التألق مع فريقه الجديد بعد أن رحل عن فريق أندرلخت البلجيكي حتى يتمكن من الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي حتى يحافظ على مستواه ويلعب بشكل منتظم.

تريزيجيه يبحث عن مركز اساسي في تشكيل الفراعنة

ويحاول تريزيجيه الإبقاء على حظوظه في التواجد بتشكيل المنتخب الوطني بشكل أساسي بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة بروسيا 2018.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأوغندي في الجولتين الثلثة والرابعة بتصفيات المونديال المقبل بروسيا.