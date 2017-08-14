الأهلي ينهي تفاصيل رحيل الغزال

يستعد عمرو جمال مهاجم الأهلي لارتداء قميص فريق بيدفيست الجنوب إفريقي بعد أن قامت إدارة النادي الأهلي بإنهاء تفاصيل عقد اللاعب مع فريقه الجديد ليرحل إلى جنوب أفريقيا فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وأرسلت إدارة الأهلي نسخ من عقد اللاعب إلى بيدفيست الجنوب إفريقي اليوم، الاثنين، على أن يتم تحويل القيمة المالية للصفقة والمقدرة بمبلغ 250 ألف دولار بعد إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لفريقه الجديد.

وتتضمن بنود التعاقد إعارة اللاعب لمدة عام واحد فقط وتنتهي الإعارة في شهر يوليو 2018، ويشترط البيع النهائي موافقة الأطراف الثلاثة وهي الأهلي وبيدفيست وعمرو جمال، مقابل مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

ويبحث جمال عن المشاركة بشكل أساسي مع فريقه الجديد في ظل اعتماد حسام البدري المدير الفني للفريق على وليد أزارو وجونيو أجاي في خط هجوم المارد الأحمر.

ويواجه الأهلي نظيره المصري في نهائي كأس مصر غدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.

ويبحث البدري عن الفوز بالكأس من أجل ضمان تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم.