مدرب برازيلي يشيد بصفقة برشلونة الجديدة

أشاد المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري المدير الفني لفريق جوانزو ايفير جراند الصيني، بلاعب فريقه خوسيه باولينيو والذي انتقل إلى فريق برشلونة الإسباني خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية مقابل 40 مليون يورو.

وأكد سكولاري على قدرات وإمكانيات باولينيو وأن لديه صفات فردية إستثنائية سواء على مستوى جوانزو ايفير جراند الصيني أو منتخب بلاده البرازيل.

وأشار مدرب جوانزو أيفير جراند إلى أن رحيل اللاعب خسارة للفريق لكنه يتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد بالدوري الإسباني.

ويبحث الفريق الكتالوني، عن تدعيم صفوفه من أجل الموسم المقبل بعد أن تعاقد مع الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيمن قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، وضم جيرارد دولوفيو لاعب إيفتون الإنجليزي ولاعبه السابق.

وتعرض الفريق لهزيمة ثقيلة على يد الغريم التقليدي ريال مدريد أمس في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، الأمر الذي أجبر النادي على إنهاء صفقات والتعاقد مع لاعبين جيدين بسبب المستوى السىء للفريق الموسم الماضي والبداية المقلقة للموسم الجديد.