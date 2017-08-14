تعرف على رد فعل حارس بورنموث بعد هدف حجازي

أشاد أسمير بيجوفيتش حارس مرمى بورنموث، بالمحترف المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش عقب مواجهة الفريقين في أول جولات الدوري الإنجليزي أول أمس السبت.

حارس بورنموث يشيد بحجازي بعدا لتسجيل في مرماه

ونجح حجازي في تسجيل هدف فوز فريقه أمام بورنموث في الدقيقة 31 من عمر اللقاء في أول مشاركة رسمية له مع الفريق.

وصرح بيجوفيتش بأن وست برومتش فريق قوي وكبير وقدم مباراة كبيرة أمام فريقه.

وحول هدف اللاعب المصري، أكد أن لاعبي فريقه منحهم فرصة للتقدم في النتيجة الأمر الذي صعب المباراة على بورنموث.

وعلق على مستوى المحترف المصري مشيرا إلى أنه يتمتع بالقوة.

ونال اللاعب إشادات كبيرة بعد الظهور الأول له في الدوري الإنجليزي من قبل الجماهير الإنجليزية، حيث تفاجىء الجميع من مستوى لاعب الأهلي السابق بالبريميرليج.

يذكر أن أحمد حجازي انضم إلى صفوف فريق وست بروميتش، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل مليون يورو، مع إمكانية شراءه بشكل نهائي بنهاية الموسم.