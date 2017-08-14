نال أيمن أشرف، لاعب سموحة السابق، والمنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، إشادة الأرجنتين هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به اللاعب خلال مشاركته مع منتخب المحليين أمام المغرب، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بكينيا 2018.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفراعنة، أن كوبر، أبدى إعجابه بالثنائي حسام حسن، وأيمن أشرف.

ومن المتوقع أن يستعين الجهاز الفني للمنتخب بأحدهما أو كلاهما خلال الفترة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة أوغندا، يوم 31 أغسطس الجاري، في كمبالا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، التي ستقام في روسيا 2018، على أن يستضيف برج العرب في الاسكندرية مباراة العودة يوم 5 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، إعلان كوبر، عن قائمة المنتخب “كاملة”، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق من أجل التحضير لمباراة أوغندا.

كان كوبر قد أعلن قائمة المحترفين منذ عدة أيام قليلة وشهدت انضمام 15 لاعبًا. (طالع القائمة)

يذكر أن منتخب المحليين تعادل إيجابيًا أمام المغرب بنتيجة 1-1.