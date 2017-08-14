اختارت إدارة النادي الأهلي، ملعبي السلام والدفاع الجوي، لاستضافة مباريات الفريق الكروي الأحمر، في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر المقبل.

كان الفريق الكروي الأحمر، خاض مبارياته الموسم الماضي على ملعب السلام “الملعب الرئيسي”، نظرًا لرفض الجهات الأمنية إقامة مباريات الأهلي والزمالك على ملعبي القاهرة والدفاع الجوي.

اتجاه لاستضافة ملعب السلام مباريات الأهلي

ومن المتوقع أن يستضيف ملعب السلام مباريات الأهلي في الموسم الجديد، كما هو الحال في الموسم الماضي.

كانت قرعة الدوري الجديد، قد أجريت صباح اليوم بمقر الجبلاية، وأسفرت عن خوض الأهلي جولته الأولى أمام طلائع الجيش، بينما يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، على ان تقام مباراة القمة في ختام مباريات الدور الأول “الجولة الـ17”. (تعرف على جدول مباريات الأهلي)

يذكر أن الأهلي تُوج ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، على حساب مصر المقاصة، بعد تعادلهما في الجولة الثلاثين بهدفين لك لمنهما، ليوسع الفريق الأحمر الفارق بينه وبين أقرب منافسيه “الفريق الفيومي”، ويتُوج بطلًا للدوري للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه.