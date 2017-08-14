أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمكلف بالإشراف على لجنة الحكام، أن النرويجي سفين أودفار، المسند إليه إدارة مباراة نهائي كأس مصر، بين الأهلي والمصري، من الحكام الجيدين والمشهود لهم بالكفاءة.

وأوضح، عبد الفتاح، أن أودفار حكم ممتاز، وسبق وأدار مباراة للأهلي أمام الزمالك في ختام الدوري الموسم قبل الماضي.

ويرصد أخبار الأهلي أبرز المباريات التي أدارها النرويجي سيفين أودفار:

1- شارك في إدارة مباريات نهائي كأس العالم تحت 17 سنة عام 2011.

2- أدار مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012 بين بايرن ميونيخ وأولمبيك مرسيليا.

3- أدار مباراة الذهاب للجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وأرسنال موسم 2013.

4- أدار ذهاب ربع النهائي بين ريال مدريد وجالطة سراي موسم 2013.

5- الحكم المشهور بطرد ماريو بالوتيلي في تصفيات كأس العالم بين التشيك وإيطاليا التي أقيمت 2013 .