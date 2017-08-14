شن أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالي، موجهًا إليه الاتهامات بتحويل النادي إلى عزبة يملكها هو وأولاده.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة العاصمة، اتهم سليمان، نظيره مرتضى منصور، بتحويل النادي إلى عزبة ليصبح مجالًُا للفوضى، مضيفًا، “دي بقت فوضى، ده راجل محدش قادر يلمه في البلد”.

واستنكر سليمان، قلق المستشار من تواجده في الانتخابات المقبلة، قائلًا، “إنت قلقان من نزولي الانتخابات ليه، اهدى كده وخليك واثق من نفسك”.

وعن الانتخابات المقبلة، أعرب سليمان عن تخوفه من التزوير في الانتخابات مؤكدًا، “أنا خايف من التزوير”.

وحذر سليمان، مرتضى قائلًا، “الشرفاء اللي إنت بتهاجمهم أنضف منك بكتير”.

وفي حال توليه رئاسة نادي الزمالك، تعهد سليمان، بعودة الهوية للقلعة البيضاء مرة أخرى بحسب ما صرح”.