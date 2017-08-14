اختارت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام نرويجي، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، بين الأهلي والمصري، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

ويدير المباراة، سفين اودفار موين حكم ساحة، ويعاونه كيم توماس حكم مساعد أول، وماجنوس لاندبرج حكم مساعد ثاني، و المصري بدوي حميدة حكم رابع.

كانت إدارة الأهلي قد طلبت من الاتحاد المصري للعبة، استقدام حكام أجانب، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، أمام المصري، نظرًا لحساسية المواجهة.

مشوار الأهلي إلى نهائي كأس مصر

يذكر أن الأهلي تأهل إلى بطولة كأس مصر، عقب سداسية في مرمى الألومنيوم في دور الـ32، قبل أن يواجه الداخلية ويتفوق عليها بثناسئية مقابل هدف في دور الـ16، تلاه الفوز على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يكتسح سموحة برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليتأهل إلى نهائي البطولة ويواجه المصري البورسعيدي الذي نجح في إقصاء الزمالك من نصف نهائي البطولة بالفوز عليه بهدفين دون رد.