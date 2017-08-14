وافقت الجهات الأمنية، على حضور 20 ألف مشجع من جماهير الأهلي، لدعم ومساندة الفريق الأحمر، خلال مباراته المقبلة أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

20 ألف مشجع لمساندة الأهلي أمام الترجي

وأكد اللواء شيرين شمس الدين، للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجهات الأمنية وافقت على زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع، خلال لقاء الترجي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم 16 سبتمبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية.

الأهلي يتأهل لربع النهائي ويواجه الترجي

كان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري الابطال، كثاني المجموعة الرابعة رفقة الوداد المغربي، بينما تأهل الترجي التونسي أول المجموعة الثالثة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الثلاثاء، في نهائي كأس مصر، على أن يبدأ تجهيزاته لمواجهة الترجي عقب النهائي.

يذكر أن الأهلي قد نجح في قيد الثلاثي الجديد المغربي وليد أزارو، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، في القائمة الأفريقية، قبل غلق باب القيد يوم 11 أغسطس.