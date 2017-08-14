أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للكرة القدم بالموسم الجديد 2017/2018، المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر المقبل، عن مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة.

وترصد أخبار الأهلي، مواجهات الزمالك خلال بطولة الدوري الموسم الجديد، وجاءت كالاتي:

الجولة الأولى: الزمالك×الانتاج

الجولة الثانية: الزمالك×الداخلية

الجولة الثالثة: الزمالك×المصري

الجولة الرابعة: الزمالك×انبي

الجولة الخامسة: الزمالك×طنطا

الجولة السادسة: الزمالك×سموحة

الجولة السابعة الزمالك×دجلة

الجولة الثامنة: الزمالك×بتروجت

الجولة التاسعة: الزمالك×النصر

الجولة العاشرة: الزمالك×طلائع الجيش

الجولة الحادية عشر: الزمالك×المقاصة

الجولة الثانية عشر: الزمالك×الرجاء

الجولة الثالثة عشر: الزمالك×الاسماعيلي

الجولة الرابعة عشر: الزمالك×الاتحاد

الجولة الخامسة عشر: الزمالك×المقاولون العرب

الجولة السادسة عشر: الزمالك×الاسيوطي

الجولة السابعة عشر: الزمالك×الأهلي

كان الأهلي قد تُوج بالبطولة الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، بينما احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويأمل الفارس الأبيض في تصحيح مساره مع بداية الموسم الجديد، حتى يستعسد نغمة البطولات والانتصارات.

يذكر أن الزمالك لم يتعاقد مع مدير فني جديد حتى الآن، وهناك مفاوضات مع الصربي نيبوشا المدير الفني للفيصلي الأردني.