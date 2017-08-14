أُجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الموسم الجديد للدوري الممتاز موسم 2017/2018، بمقر الجبلاية، ظهر اليوم الاثنين.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأوى للدوري، حيث يلتقي الأهلي حامل اللقب مع طلائع الجيش، بينما يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي.

وترصد أخبار الأهلي، جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز للموسم الجديد:

الجولة الأولى: الأهلي والجيش

الجولة الثانية: المقاصة والأهلي

الجولة الثالثة: الأهلي والرجاء

الجولة الرابعة: الاسماعيلي والأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي والاتحاد

الجولة السادسة: المقاولون والأهلي

الجولة السابعة: الأهلي والأسيوطي

الجولة الثامنة: النصر والأهلي

الجولة التاسعة: الإنتاج والأهلي

الجولة العاشرة: الأهلي والداخلية

الجولة الحادية عشر: المصري والأهلي

الجولة الثانية عشر: الأهلي وإنبي

الجولة الثالثة: طنطا والأهلي

الجولة الرابعة عشر: الأهلي وسموحة

الجولة الخامسة عشر: دجلة والأهلي

الجولة السادسة عشر: الأهلي وبتروجيت

الجولة السابعة عشر: الزمالك والأهلي