قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فتح تحقيقًا مع الدولي المصري عمرو وردة، لاعب فيرنسي البرتغالي، بشأن الواقعة التي نسبت إليه من قبل صحيفة ريكورد.

وكانت الصحيفة البرتغالية، قد اتهمت عوردة بالتحرش بزوجتي زملاؤه في الفريق الجديد، إلا أن لاعب منتخب مصر نفى تلك الواقعة مؤكدًا استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وفي انتظار وصلو البطاقة الدولية الخاصة به للمشاركة في المباريات بشكل رسمي.

وكف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن وردة سيخضع للتحقيق، للتأكد من مدى صحة الواقعة المنسوبة إليه، قبل اتخاذ أي جراء ضد اللاعب باستبعاده من قائمة المنتخب، التي تستعد لخوض مواجهتين مقبلتين أمام أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته بروسيا 2018.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن وردة تواصل مع أفراد الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، للتأكيد على براءته مما نُسب إليه.

يذكر أن وردة ضمن قائمة المحترفين المستدعاة من قبل المنتخب، للدخلو في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة أوغندا المقرر إقامتها في كمبالا يوم 31 أغسطس الجاري.