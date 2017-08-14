يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أزمة كبيرة في خط الدفاع، بعد رحيل أحمد حجازي، مدافع المارد الأحمر، إلى الاحتراف الخارجي على سبيل الإعارة إلى صفوف ويست بروميتش ألبيون، لمدة موسم واحد.

وظهرت أزمة الأهلي جلية، بعد إصابة سعد سمير، خلال مباراة الزمالك في ختام جولات الدوري، ليصبح حسام البدري، المدير الفني للأهلي في موقف حرج، بسبب اضطراره للاعتماد على الثنائي رامي ربيعة “العائد من إصابة” ومحمد نجيب “البديل”.

وحاولت إدارة الأهلي خلال الفترة الأخيرة التعاقد مع مدافع جديد، قبل غلق باب القيد الأفريقي من أجل قيده في القائمة الأفريقية، لمساندة الفريق الأحمر في مشواره بالبطولة الأفريقية، خاصة وأن لديه مباراة هامة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي الأبطال يوم 16 سبتمبر المقبل.

سعد سمير، غاب عن الأهلي في البطولة العربية بسبب الإصابة التي مازال يعاني حتى الآن، وهي ش في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني بقيادة البدري، منح اللاعب الراحة الكافية من أجل التعافي والعودة بشكل أفضل.

وربط البعض طول فترة غياب سعد سمير، بأنه يضغط على إدارة الأهلي من أجل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، عبر بوابة شيفلد يونايتد، خاصة بعد وصول عرض رسمي لإدارة القلعة الحمراء، وفي ظل رغبة مدافع الأهلي في الاحتراف الخارجي والسير على خطى حجازي، تقف إدارة القلعة الحمراء عاجزة أمام الموافقة على رحيل سعد، خاصة بعد الأزمة التي يعاني منها خط دفاع الأهلي، وعدم التعاقد مع بديل يسد فراغ حجازي.