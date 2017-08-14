قرعة الدوري.. الأهلي يواجه الجيش.. والقمة في ختام الدور الأول

أسفرت قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم، المقامة حاليًا بمقر الاتحاد المصري بالجبلاية، عن وقوع الأهلي “البطل”، في مواجهة أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، المقرر انطلاقها يوم 8 سبتمبر المقبل.

كما أوقعت القرعة الزمالك، في مواجهة الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى، على أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والفارس الأبيض في ختام الدوري الأول من منافسات الدور كما هو الحال في الموسم المنصرم.