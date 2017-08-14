قرعة الدوري.. الأهلي يواجه الجيش.. والقمة في ختام الدور الأول

أسفرت قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم، المقامة حاليًا بمقر الاتحاد المصري بالجبلاية، عن وقوع الأهلي “البطل”، في مواجهة أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، المقرر انطلاقها يوم 8 سبتمبر المقبل.
كما أوقعت القرعة الزمالك، في مواجهة الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى، على أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والفارس الأبيض في ختام الدوري الأول من منافسات الدور كما هو الحال في الموسم المنصرم.
كان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، خاطب جميع الأندية المشاركة في قرعة الدوري الموسم الجديد، لتواجد مندوبيها في مراسم القرعة، بموجب خطاب تفويض مع استمارة البيانات لتحديد كل ناد لملعبه والألوان الرسمية والاحتياطية التي سيرتديها فريقه.
ومن المقرر أن ينتهي موسم 2016/2017، رسميًا، غدًا بإقامة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والمصري، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الأسكندرية.
يذكر أن الأهلي فاز ببطولة الدوري المصري الممتاز النسخة الماضية، خلال الجولة الثلاثين بعد تعادله مع المقاصة بنتيجة 2-2، ليوسع الفارق بينه وبين الفريق الفيومي، ويتأكد تتويجه ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه.
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