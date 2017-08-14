مرتضى منصور يكشف عن هوية المدرب الأقرب لتدريب الزمالك

اقترب الصربي نيبوشا، المدير الفني للفيصلي الأردني، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لطارق يحيي، مدرب الفارس الأبيض الحالي.

وصرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مداخلة تلفزيونية أمس، أنه دخل في مفاوضات جادة مع مدرب الفيصلي الأردني، لقيادة الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، خاصة بعدما قدم الصربي مستويات جيدة مع الفريق الأردني خلال البطولة العربية.

وبات مدرب الفيصلي الأقرب لخلافة البرتغالي إيناسيو وتولي تدريب الزمالك خلال الموسم الجديد، بعدما اقتربت المفاوضات على الانتهاء، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتشهد الساعات المقبلة ترقب من جانب مسؤولي القلعة البيضاء، وانتظار الانتهاء من أزمة الشرط الجزائي فى عقد نيبوشا، حيث كان من المقرر أن تدفع القلعة البيضاء مبلغًا قيمته 200 ألف دولار، لإنهاء عقد الصربي.

ومن المنتظر أن تقود إدارة القلعة البيضاء بتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد نيبوشا، حيث تبحث القلعة البيضاء دفع 100 ألف دولار فقط.

وقبل أيام تمكن نيبوشا من الفوز على الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات، كما نجح في إقصاء الفريق الأحمر من نصف نهائي البطولة، ليواجه الترجي في النهائي ويحتل الوصافة العربية بعد الخسارة أمام الترجي 3-2.