بعد قرب انضمام “رودريجيز”.. رحلة احتراف لاعب الأهلي مهددة بالفشل

بات الإسباني خيسي رودريجيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب الانضمام إلى فريق ستوك سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واقترب مسئولو سيتوك سيتي، من إنهاء اجراءات إتمام الصفقة، لينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الإنجليزي، الذي استهل مشواره في البريمييرليج بالخسارة أمام إيفرتون بهدف دون رد.

ووفقًا لما تناولته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن لاعب ريال مدريد الأسبق، فضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، على الانضمام إلى الدوري الايطالي، وبالتحديد بعر بوابة فيرونتينا، التي دخلت في مفاوضات لضم اللاعب الإسباني.

ومن المقرر أن ينضم جناح باريس الفرنسي، إلى ستوك على سبيل الإعارة لمدة موسم، وبمقابل مادي قيمته 24 مليون يورو.

مستقبل رمضان صبحي في خطر

ستوك سيتي يضم بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، جناح المنتخب الوطني، ومن المؤكد أن انضمام لاعب ريال مدريد سيؤثر على مستقبل لاعب منتخب مصر داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

رمضان صبحي، لم يشارك مع فريقه في الجولة الأولى أمام أيفرتون، وتواجد اللاعب على دكة البدلاء إلا أنه لم يحظ بالمشاركة.