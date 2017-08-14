مران على البحر وراحة سلبية.. ملخص استعدادت المصري لمباراة الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرانًا قويًا صباح اليوم الاثنين، على إحدى شواطئ البحر بأبو تلات، حيث مكان إقامة معسكر الفريق البورسعيدي، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس مصر.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، منح لاعبيه راحة سلبية، حتى موعد المباراة المرتقبة.

وحرص العميد، خلال المران على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبيه استعدادًا للمواجهة الأهلي، وقبل بداية الموسم الجديد.

وأكد الموقع الرسمي للنادي المصري، أنه سيتم إبلاغ اللاعبين من قبل الجهاز الإداري بموعد التجمع الجديد للاعبي الفريق بالكامل.

كان المصري قد أقصى الزمالك من نصف نهائي بطولة الكأس بعدف وزه بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في نهائي البطولة.

قائمة المصري استعدادًا لمباراة الاهلي

ضم العميد حسام حسن، المدير الفني للفريق البورسعيدي، كلًا من،

حراسة المرمى:

أحمد عبد الفتاح، أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أسامة العزب، أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح، محمد حمدى، ويلسون، كريم العراقى.

الوسط: عمرو موسى، محمد ماجد أونش، السيد عبد العال، أحمد كابوريا، عبد الله بيكا، فريد شوقى، إسلام صالح، أحمد قطاوى.

وفي الهجوم: هيرمان كواو، حمادة ناصر، محمد الشامى، أحمد شرويدة.