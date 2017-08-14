“رونالدو” مهدد بالإيقاف بعد تقرير حكم الكلاسيكو

تنتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد، عقوبة بالإيقاف، بعد التصرف غير اللائق الذي بدر منه، بعد طرده خلال مباراة الملكي أمام نظيره برشلونة، خلال بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتعرض رونالدو للطرد، بعد حصوله على إنذارين، في الدقائق 80 و 82، ليقم بدفع الحكم ريكاردو دى بيرجوس، عقب إشهار البطاقة الحمراء.

وذكر الحكم في تقريره، واقعة دفع اللاعب البرتغالي له عقب إشهاره البطاقة الحمراء، اعتراضًا على العقوبة.

ووفقًا لما تناولته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بيرجوس، دوّن في تقرير المباراة، أن كريستيانو قام بدفعه عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، اعتراضًا على طرده، ليصبح البرتغالي مهدد بعقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة.

وشارك البرتغالي رونالدو في المباراة كبديلًا، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للملكي قبل، أن يتمكن اسينسو من إحراز الهدف الثالث، ليخرج الملكي من المباراة فائزًا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب بطولة السوبر الإسباني على ملعب كامب نو.

يذكر أن مباراة العودة، ستقام بعد غد الأربعاء على لمعب سانتياجو برنابيو.