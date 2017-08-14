اليوم.. إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

تستعد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، لإجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2017/18، بمقر الجبلاية.

تقام القرعة في الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد بالجبلاية.

كان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، خاطب جميع الأندية المشاركة في قرعة الدوري الموسم الجديد، لتواجد مندوبيها في مراسم القرعة، بموجب خطاب تفويض مع استمارة البيانات لتحديد كل ناد لملعبه والألوان الرسمية والاحتياطية التي سيرتديها فريقه.

ومن المقرر أن ينتهي موسم 2016/2017، رسميًا، غدًا بإقامة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والمصري، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الأسكندرية.

الأهلي بطل الدوري النسخة الماضية

كانت قرعة الدوري المصري الموسم المنصرم، قد أوقعت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام مواجهات الدور الأول والثاني لجول ترتيب الدوري.

يذكر أن الأهلي فاز ببطولة الدوري المصري الممتاز النسخة الماضية، خلال الجولة الثلاثين بعد تعادله مع المقاصة بنتيجة 2-2، ليوسع الفارق بينه وبين الفريق الفيومي، ويتأكد تتويجه ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه.