اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري في النهائي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنبن، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامته على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المصري

كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمواجهة الحاسمة، وضم 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: علي معلول، صبري رحيل، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، حسام غالي، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، جونيور أجايي، صالح جمعة، أحمد حمودي، ميدو جابر، أكرم توفيق.

وفي الهجوم: عمرو جمال، عماد متعب.

وتعول جماهير الأهلي على فريقها الفوز بالنهائي للتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة الحمراء منذ ما يقرب من 10 سنوات.

يذكر أن الأهلي تأهل للنهائي بعد فوزه على الألومنيوم بسنة أهداف نظيفة في دور الـ32، تلاها الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم رباعية مقابل هدف في مرمى وادي دجلة في ربع النهاي، قبل أن يكتسح سموحة برباعية نظيفة في نصف نهائي البطولة.